شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات البورصة الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على تباين.وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.038 % ما يعادل 15.90 نقطة عند 41606 نقاط.وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.026 % ما يعادل 1.49 نقطة ليغلق عند 5634 نقطة.كما زاد مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.20 % ما يعادل 35.93 نقطة إلى 17628 نقطة.