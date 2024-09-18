الاقتصاد

أسواق الأسهم.. مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على تباين

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على تباين.
وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.038 % ما يعادل 15.90 نقطة عند 41606 نقاط.

مؤشرات البورصة الأمريكية

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.026 % ما يعادل 1.49 نقطة ليغلق عند 5634 نقطة.
كما زاد مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.20 % ما يعادل 35.93 نقطة إلى 17628 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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