المركزي الروسي يرفع اليوان ويخفّض الدولار واليورو أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 15.57 كوبيكّا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 91.1096 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 35.14 كوبيكًا، ليبلغ 100.3907 روبلاً. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2 كوبيك، ليصل إلى 12.7362 روبلاً.

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