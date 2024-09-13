الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق اليوم، وصعد في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2567.99 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق

عند 2570.03 في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2596.20 دولارٌا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 29.97 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين نحو واحد بالمئة إلى 985.47 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1047.59 دولارًا، ويتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2023.

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