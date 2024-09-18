شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد مشتركى الهاتف المحمول والثابت والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 123.24 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2024، مقارنة بنحو 115.46 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2023.

وبلغ إجمالى أعداد مشتركي الهاتف المحمول 41.110 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2024 مقارنة بنحو 64.103 مليون مشترك بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2023.

ويسجل عدد مشتركى الهاتف المحمول ما نسبته نحو 90 %من إجمالي مشتركي الخدمة الهاتفية في أبريل - يونيو 2024.

وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.