شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض سعر الدولار ويرفع اليورو أمام الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدّد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل للفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 18 كوبيكاً، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 90.9345 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 41 كوبيكاً، ليصل إلى 100.7958 روبلاً، فيما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2 كوبيك ليبلغ 12.7178 روبلاً.