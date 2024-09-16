رئيس الوزراء المصري يستقبل وزير التجارة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في مقر إقامته بالرياض، معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودِّية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على الشراكة النوعية بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في شتى القطاعات لتحقيق رؤية المملكة 2030م.

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