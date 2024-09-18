“هل يمكن التعافي من مرض السكري.. وما هو المستوى الطبيعي لسكر الدم؟”.. مختص يوضح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

كشف طبيب الأسرة في تجمل الرياض الصحي الأول الدكتور “صالح الدوسري” أعراض مرض السكري.

وقال خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، إن من أعراض مرض السكري الشائعة، كثرة التبول، والعطش الشديد، والجوع الزائد، بالإضافة إلى التعب والإرهاق المستمر، والتئام الجروح ببطء.

ونصح بعمل فحوصات استكشافية بغية التعرف على مرض السكري في مراحله الأولى، وذلك للمساعدة على تفادي العقبات التي من الممكن أن تحدث إذا تم اكتشافه في وقت متأخر.

وذكر أن مرض السكري من أنواع الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن جهود العلماء تتواصل للوصول إلى ترياق يمكن أن ينجح في شفاء مرضى السكري.

وبين أن المستوى الطبيعي للسكر في الدم هو 5.7، مؤكدا أن النظام الصحي الجيد وممارسة الرياضة من أهم سبل الوقاية من الإصابة بمرض السكري.

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