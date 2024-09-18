السعودية | وزير الخارجية يصل الأردن للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان، للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة.

ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية في عمّان لتنسيق الجهود العربية والإسلامية المشتركة خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في نيويورك خلال الشهر الحالي، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات في مقدمتها جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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