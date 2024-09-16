«غولدمان ساكس»: 25 % احتمال ركود الاقتصاد الأمريكي في 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رفع «غولدمان ساكس» احتمالية حدوث ركود في العام المقبل إلى 25% من 15%، لكنه أشار إلى عدة أسباب لعدم الخوف من الانكماش رغم ارتفاع البطالة.

كما يتوقع «غولدمان ساكس» خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، نوفمبر، وديسمبر، مقارنةً بتوقعات «جي بي مورغان» و«سيتي غروب» التي ترجح خفضاً بمقدار نصف نقطة في سبتمبر.

وأظهر استطلاع لصحيفة «فينانشال تايمز» شمل 37 اقتصادياً أن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه نحو هبوط ناعم مع تراجع التضخم نحو هدف الاحتياطي الفيديرالي البالغ 2%.

ويُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في 2024، و2% في 2025، وفقاً لاستطلاع «فاينانشال تايمز». ومن المرجح أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية العام، مقارنةً بالمعدل الحالي البالغ 4.2%، لكنه سيظل منخفضاً تاريخياً.

كما يُتوقع أن ينخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل للفيديرالي، إلى 2.2% بعد أن كان 2.6% في يوليو.

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