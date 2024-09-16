تراجع في أسعار الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات اليوم الإثنين، حيث هبط الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه بالتعاملات المسائية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

وتراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2310 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2970 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3465 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3960 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2584.42 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال بداية تعاملات الصباحية، بارتفاع بنسبة 0.26% مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.