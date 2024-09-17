وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، مع معالي وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز الذي يزور المملكة حالياً.

واستعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، والفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات البريطانية في القطاعين، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

كما استعرض اللقاء تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة وبريطانيا في قطاعي الصناعة والتعدين، وتشجيع المستثمرين البريطانيين على استغلال الفرص النوعية الواعدة، والاستفادة من الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، في مناخ استثماري محفّز، ومقومات ومزايا تنافسية عالية، منها توافر الموارد الطبيعية الغنية، والبنية التحتية المتطورة، إضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة.

وناقش الطرفان تعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة، وفرص توسيعه في المستقبل، لا سيما مع تزايد أهمية المعادن الحرجة في العالم، بالنسبة لتحول الطاقة والعديد من الصناعات المتقدمة، مثل: الطيران، السيارات الكهربائية، والصناعات الطبية.

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