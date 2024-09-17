شكرا لقرائتكم خبر عن «معادن» توقع اتفاقية للاستحواذ على حصة شركة تابعة لـ«سابك» في «ألبا» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لغرض استحواذ شركة معادن على كامل حصة سابك في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والبالغة (292,804,000) سهماً عاديًا، والتي تمثل ما نسبته 20.62% من رأس مال شركة ألبا.

وأضافت أن نتيجة لصفقة الاستحواذ، ستكون ملكية شركة معادن في رأس مال شركة ألبا ما نسبته 20.62%.

وبموجب الاتفاقية، سيتمثل العوض مقابل صفقة الاستحواذ في مبلغ نقدي يتم دفعه من قبل شركة معادن إلى البائع في نطاق يتراوح بين (363,076,960) دينار بحريني (أي ما يعادل (3,623,522,555) ريال تقريباً) إلى (398,213,440) دينار بحريني (أي ما يعادل (3,974,186,028) ريال تقريباً)، وسيتم تحديد المبلغ المتفق عليه وفقاً للآلية المحددة في الاتفاقية.

وتتضمن الاتفاقية الضمانات الأساسية المعتادة التي يقدمها كل طرف وضمانات تجارية وضريبية محدودة يقدمها البائع.

ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وكذلك استيفاء بعض الشروط والموافقات الداخلية الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقية.

كما يخضع كذلك إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لشركة معادن، وذلك بموجب أحكام المادة (71) من نظام الشركات، نظراً لوجود مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة في شركة معادن كونه عضو في مجلس إدارة شركة معادن وشركة سابك (المساهم الوحيد في البائع).

وستمول شركة معادن صفقة الاستحواذ عن طريق مبلغ نقدي من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة معادن بما في ذلك التسهيلات المتاحة.

وتهدف الأنشطة الرئيسية لشركة ألبا لبناء وتشغيل مصاهر الألمنيوم وبيع الألمنيوم داخل وخارج مملكة البحرين وممارسة أي أنشطة تجارية مكملة لعمليات الشركة التشغيلية أو معززة للقيمة أو الربحية لأي من ممتلكات أو حقوق الشركة.

وتدعم صفقة الاستحواذ طموحات النمو المستمرة لشركة معادن للنمو بمقدار (10) أضعاف بحلول عام 2040م، حيث تعد أعمال الألمنيوم الخاصة بها عاملاً أساسيًا مساهمًا في تلك الاستراتيجية، كما أن الاستحواذ على أسهم في شركات ألمنيوم إقليمية وعالمية ذات خبرة عالية ومتطورة يدعم هذه الطموحات.

وعند استكمال إجراءات صفقة الاستحواذ، ستكون شركة معادن ثاني أكبر مساهم في شركة ألبا وستبلغ ملكية شركة معادن في رأس مال شركة ألبا ما نسبته 20.62%، وسيكون لشركة معادن الحق في تعيين عضوين اثنين (2) في مجلس إدارة شركة ألبا. الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اتفاقية شراء أسهم، اليوم، مع شركة سابك للاستثمارات الصناعية (وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لغرض استحواذ شركة معادن على كامل حصة سابك في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والبالغة (292,804,000) سهماً عاديًا، والتي تمثل ما نسبته 20.62% من رأس مال شركة ألبا.وأضافت أن نتيجة لصفقة الاستحواذ، ستكون ملكية شركة معادن في رأس مال شركة ألبا ما نسبته 20.62%.وبموجب الاتفاقية، سيتمثل العوض مقابل صفقة الاستحواذ في مبلغ نقدي يتم دفعه من قبل شركة معادن إلى البائع في نطاق يتراوح بين (363,076,960) دينار بحريني (أي ما يعادل (3,623,522,555) ريال تقريباً) إلى (398,213,440) دينار بحريني (أي ما يعادل (3,974,186,028) ريال تقريباً)، وسيتم تحديد المبلغ المتفق عليه وفقاً للآلية المحددة في الاتفاقية.وتتضمن الاتفاقية الضمانات الأساسية المعتادة التي يقدمها كل طرف وضمانات تجارية وضريبية محدودة يقدمها البائع.ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وكذلك استيفاء بعض الشروط والموافقات الداخلية الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقية.كما يخضع كذلك إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لشركة معادن، وذلك بموجب أحكام المادة (71) من نظام الشركات، نظراً لوجود مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة في شركة معادن كونه عضو في مجلس إدارة شركة معادن وشركة سابك (المساهم الوحيد في البائع).وستمول شركة معادن صفقة الاستحواذ عن طريق مبلغ نقدي من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة معادن بما في ذلك التسهيلات المتاحة.وتهدف الأنشطة الرئيسية لشركة ألبا لبناء وتشغيل مصاهر الألمنيوم وبيع الألمنيوم داخل وخارج مملكة البحرين وممارسة أي أنشطة تجارية مكملة لعمليات الشركة التشغيلية أو معززة للقيمة أو الربحية لأي من ممتلكات أو حقوق الشركة.وتدعم صفقة الاستحواذ طموحات النمو المستمرة لشركة معادن للنمو بمقدار (10) أضعاف بحلول عام 2040م، حيث تعد أعمال الألمنيوم الخاصة بها عاملاً أساسيًا مساهمًا في تلك الاستراتيجية، كما أن الاستحواذ على أسهم في شركات ألمنيوم إقليمية وعالمية ذات خبرة عالية ومتطورة يدعم هذه الطموحات.وعند استكمال إجراءات صفقة الاستحواذ، ستكون شركة معادن ثاني أكبر مساهم في شركة ألبا وستبلغ ملكية شركة معادن في رأس مال شركة ألبا ما نسبته 20.62%، وسيكون لشركة معادن الحق في تعيين عضوين اثنين (2) في مجلس إدارة شركة ألبا.