شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع مع مسئولى شركة "CSCEC" الصينية موقف مشروعاتها بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، مع مسئولى شركة "CSCEC" الصينية فى مصر، لمتابعة موقف المشروعات التى تنفذها الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب محمد رجائى، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، ومسئولى شركة انكوم، والمكتب الاستشارى.

واستعرض وزير الإسكان، الجدول الزمني الذى أعدته الشركة لتنفيذ المرحلة الأولى من بحيرات العلمين "كريستال لاجون" والتى تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم عدداً من الجزر، والعديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية لخدمة سكان ومرتادي المدينة، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم، موجهاً بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد.



كما استعرض الوزير الجداول الزمنية المحددة لإنهاء تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ويتوسطها بحيرات العلمين "كريستال لاجون"، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ4 أبراج بالمشروع، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات.

وتابع المهندس شريف الشربيني، الجدول الزمني للتسليم الابتدائى لعدد من الأبراج الإدارية بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا سير أعمال التشطيبات بالمشروع، والذى يضم 20 برجا، مقسمة كما يلى: 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، و5 أبراج سكنية، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، إضافة للبرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري).