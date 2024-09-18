شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعات الطباعة تدعو الشركات للمشاركة في الملتقى السنوى لاتحاد الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

تشارك غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024، كما تدعو الشركات بالقطاع للمشاركة في النسخة الحالية من المعرض.

وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، أن المعرض يعتبر فرصة جيدة لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض من الدول الأجنبية، حيث يتحمل المعرض الدولي للصناعة تكاليف استقدام مشترين وشركات أجنبية لزيارة المعرض مما يمهد الطريق أمام شركات الطباعة للتعرف على المشترين والمستثمرين الأجانب.

وأشار إلي مشاركة ممثلي أكثر من 10 شركات بقطاع التغليف والطباعة في اللقاءات الثنائية B2B المرتقبة مع الزوار من الدول المختلفة من أجل التوصل إلى توافقات مشتركة في عدد من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والوقوف على مستجدات الصناعة وعرض أفضل ما توصل إليه القطاع الصناعي في التعبئة والتغليف والورق وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

وأوضح "إلياس" أن المعرض يعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، وجاءت نسخته الأولى في أكتوبر 2022، احتفالا بمرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات المصرية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويهدف المؤتمر لدعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والعربية والأفريقية والأورومتوسطية والدولية، للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمستهدفة في مصر .

ويستهدف الملتقي السنوي لاتحاد الصناعات التمكين الاقتصادي وبناء مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للمرأة المصرية في الريف ومصنعين جدد من الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك يستهدف تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ومواكبة خطة الصناعة للدولة المصرية من خلال الاستفادة المثلى من ما لدينا من الإمكانيات، محققًا ذلك بالتعاون الوثيق بين الاتحاد الصناعات المصرية على الأبد.