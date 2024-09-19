شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 30478 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 37369 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13242 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 7100 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 10144 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 2906 نقطة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات ابن سينا فارما، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 250 ألف سهم، 30 ألف سهم، 9 أسهم على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 750 ألف سهم، 9329 سهمًا، 5031 سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وتنمية للاستثمار العقاري عدد 700 ألف سهم، 100 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 50 سهمًا، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك عدد 161.4 ألف سهم.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وايه كابيتال القابضة، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 400 ألف سهم، والثانية 300 ألف سهم، والثالثة 2 مليون سهم، والرابعة 300 ألف سهم، والخامسة 12.12 مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 24.61%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 206 ملايين جنيه مقارنة مع 141.5 مليون جنيه بنسبة نمو 45.55%.

في سياق متصل أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن دراسة تفعيل خطة إعادة تأهيل الشركة القائمة لزيادة العمر الافتراضي للمصانع، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، وما يتطلبه ذلك من دراسة بدائل التمويل المختلفة، والتي قد تتضمن زيادة رأسمال الشركة، على أن يتم تقرير اختيار البدائل الأنسب في ضوء تلك الدراسة.



