"كتائب شهداء الأقصى": نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المقتحمة لبلدة قباطية جنوب جنين

أ️فادت "​كتائب شهداء الأقصى​"، الجناح العسكري لحركة "فتح"، أنّ "مقاتلينا يواصلون خوض اشتباكات ضارية مع قوّات العدو الصّهيوني المقتحمة لبلدة قباطية جنوب مدينة جنين من محاور عدّة، بالأسلحة الرشّاشة والعبوات المتفجّرة". وأشارت كتيبة طولكرم في الكتائب إلى "أنّنا استهدفنا بالاشتراك مع "كتائب القسام"، في تمام السّاعة 3:40 فجرًا، "حاجز الطيبة العسكري" بالأسلحة الرشّاشة".

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