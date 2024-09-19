أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا بالأسلحة الصاروخية".
كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية ثكنة ادميت بصلية من صواريخ الكاتيوشا، ومقر قيادة الكتيبة في ثكنة ليمان بصلية من صواريخ الكاتيوشا".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا ثكنة ادميت والمقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي بثكنة يعرا ومقر قيادة الكتيبة بثكنة ليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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