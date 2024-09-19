"حزب الله": استهدفنا ثكنة ‏ادميت والمقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي بثكنة يعرا ومقر ‏قيادة الكتيبة بثكنة ليمان

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية ‏المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا بالأسلحة الصاروخية".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية ثكنة ‏ادميت بصلية من صواريخ الكاتيوشا، ومقر ‏قيادة الكتيبة في ثكنة ليمان بصلية من صواريخ الكاتيوشا".‏