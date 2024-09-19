الدفاع المدني: إخماد حريق أعشاب وأشجار إثر غارة إسرائيلية استهدفت خراج الحلوسية ودير قانون النهر

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا بمؤازرة من الجمعيّات المحليّة، حريقًا شبَّ في أعشاب وأشجار حرجيّة بين خراج بلدتَي الحلوسية ودير قانون النهر- صور، إثر غارة جوّيّة إسرائيليّة".
وأشارت إلى أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب في الصرفند- الزهراني، حريقًا شبّ في أكوام من النّفايات وحقلٍ من القصب في العبدة- عكار، وآخر شبّ في أعشاب وأشجار حرجيّة وأخرى مثمرة في تكريت- عكار".
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