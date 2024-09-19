شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يستقبل "سفير جمهورية سنغافورة" لدى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم عبده علوان، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، بشأن إصدار طابع بريد تذكاري مشترك للاحتفال بمرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين "جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة"، وكان اللقاء بحضور الأستاذة نرمين حسن رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، ومحمد أبو زهرة مستشار رئيس مجلس الإدارة لشئون المطابع؛ وذلك بمقر البريد المصري التاريخي بالعتبة.

وخلال اللقاء، رحّب عبده علوان رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بالسفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، وتناول اللقاء بحث ومناقشة أوجه التعاون الممكنة، حيث أطلع الأستاذ عبده علوان، السفير دومينيك جوه على التعاون الوثيق بين البريد المصري وبريد سنغافورة والاتفاقيات المبرمة في مجال خدمات التجارة الإلكترونية وكذلك آخِر التطورات التي وصل إليها البريد المصري، في البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا قدرة البريد المصري على تقديم كافة الخدمات داخل مصر وفي جميع دول العالم.

ومن جانبه، قال السفير دومينيك جوه سفير جمهورية سنغافورة: إن هذا اللقاء يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وسنغافورة، وأشار سعادته إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بدولة سنغافورة منذ 59 عامًا، وأن دولة سنغافورة ترغب في إصدار طابع بريد تذكاري مشترك يحتفي بمرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين "جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة"، مشيدًا بالتطوير الكبير الذي يشهده البريد المصري محليًا ودوليًا.

وفي نهاية اللقاء اصطحب عبده علوان رئيس مجلس إدارة البريد المصري، السفير دومينيك جوه سفير جمهورية سنغافورة، في جولة تفقدية داخل مبنى البريد المصري التاريخي بالعتبة، مبديًا إعجابه بهذا المبنى التاريخي وما شاهده من مقتنيات تاريخية في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي على مر العصور.