انطلاق فعاليات الملتقي الريادي بغرفة المدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

انطلق في المدينة المنورة أمس، الملتقى الريادي بين رواد الاعمال في المدينة المنورة ووفد من رجال الأعمال من كوريا الجنوبية، الذين يزورن المدينة المنورة حالياً، وتنظمه ‫غرفة المدينة المنورة ممثلة بلجنة ريادة الأعمال، وذلك بمقر الغرفة.

ويتضمن الملتقى الذي يستمر لمدة يومين، عدد من العروض التقديمية للفرص الاستثمارية، ومداخلات واستفسارات، وتبادل الأفكار بين المشاركين لدعم الابتكار والمشاريع الجديدة، وتعزيز الاستثمارات التقنية للشركات السعودية والكورية الجنوبية.

الجدير بالذكر أن الملتقي يوفر منصة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين المشاركين.

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