الذهب يحافظ على مكاسبه بعد الخفض الكبير للفائدة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

وبحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب عند 2562.85 دولار للأونصة، بعد أن صعد إلى ذروة قياسية عند 2599.92 دولار أمس الأربعاء، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2587.40 دولار.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ نصف نقطة مئوية. وقال رئيسه جيروم باول إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضا بعدما تراجع التضخم، لكنه أشار إلى إن الاقتصاد لا يزال قويا، مع عدم وصول العديد من مؤشرات سوق العمل، مثل طلبات إعانة البطالة وحتى معدل البطالة الحالي البالغ 4.2 بالمئة، إلى مستويات مقلقة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليا فرصة بنسبة 70 % لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر، وفرصة 30 % لخفض الفائدة 50 نقطة أساس، ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أن يصبح استثمارا مفضلا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، انفجرت مجددا أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله المسلحة اللبنانية أمس الأربعاء، مما يؤجج القلق من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا، وذلك غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (بيجر) خاصة بالجماعة، وستترقب السوق أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة والتي من المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 30.26 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 % إلى 972.06 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.2 % إلى 1059.97 دولار.

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