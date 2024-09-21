أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية 4% بدعم خفض الفائدة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفضت أسعار النفط، أمس الجمعة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، مدعومة بخفض كبير لأسعار الفائدة وانخفاض المخزونات الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا بما يعادل 0.52% إلى 74.49 دولار للبرميل، فيما زاد بنسبة 4% على أساس أسبوعي وفقا لـ “العربية”.

واستقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 71.92 دولار للبرميل، في حين بلغت المكاسب الأسبوعية أكثر من 4%.

تأثرت الأسعار بظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد في الصين، المستهلك الرئيسي للسلع الأساسية، وفق “رويترز”.

وتعافت الأسعار بعد أن هبط برنت إلى ما دون 69 دولارا للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أعوام في العاشر من سبتمبر .

وصعدت الأسعار بأكثر من 1% في جلسة الخميس غداة قرار البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة عادة تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن بعض المحللين يشعرون بالقلق من ضعف سوق العمل الأميركية.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس “تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية دعمت الإقبال على المخاطرة وأضعفت الدولار ودعمت الخام هذا الأسبوع”.

وأضاف “لكن الأمر يستغرق وقتا حتى تدعم تخفيضات أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي ونمو الطلب على النفط”.

وتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام الجاري، وخفض نقطة مئوية كاملة العام المقبل ونصف نقطة مئوية أخرى في 2026.

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