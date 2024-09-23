شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 275.86 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم، الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 315.26 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 288.99 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند، 275.86 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 236.45 ريال. سعر الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 183.90 ريال.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية عند، 157.63 ريال. سعر الذهب في السعودية وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، 9805 ريالات.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، 2207 ريالات.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية، 315.263 ألف ريال.