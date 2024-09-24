شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: إنتاج 11.2مليون برميل زيت خام من حقول جنوب القابضة خلال 2023-2024 والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن تنمية منطقة صعيد مصر وزيادة الاستثمارات العاملة بها في مجالي البترول والتعدين يأتى على رأس أولويات استراتيجية عمل الوزارة، حيث نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات إلى منطقة الصعيد فى أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتكرير والتوسع فى مشروعات توصيل الغاز للمنازل ، بالإضافة إلى أنشطة الثروة المعدنية التى تزخر بها جنوب مصر.

وجاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023- 2024، والتي عقدت بمقر الشركة، وشارك فيها عبر الفيديو كونفرانس اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

وأشار الوزير إلى ماتم من طرح فرص استثمارية جديدة مؤخراً في جنوب مصر بالمناطق المفتوحة للبحث والاستكشاف والإنتاج عبر البوابة الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG بما يعد خطوة فعلية يتم البناء عليها وزيادة المجهودات في هذا الصدد للترويج بشكل متميز لهذه الفرص وإظهار جاذبيتها الاستثمارية أمام الشركات العالمية، خاصة وأن الهدف الأساسي الذي يتم توجيه كل الجهود إليه هو زيادة إنتاجية الحقول باستغلال التكنولوجيا والتعاون مع الشركات العالمية مع التركيز على الإدارة الواعية للخزانات البترولية بكفاءة وزيادة مجهودات الاستكشاف للتوصل إلى اكتشافات جديدة وتعظيم استغلال كل السبل الممكنة لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الذي يمثل أمراً بالغ الأهمية في مواجهة التحديات الحالية في هذا المجال .

كما وجه الوزير بضرورة تكثيف الجهود في منطقة البحر الأحمر التي تستثمر فيها شركات عالمية متعددة في مجال الاستكشاف وتعظيم المجهودات للاستفادة مما تم من أنشطة ودراسات في هذه المنطقة للوصول إلى نتائج إيجابية .



وأكد الوزير كذلك خلال الاجتماع على أهمية مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية لما لها من مرود إيجابي فى تحقيق وفرات مالية والحفاظ على البيئة، كما شدد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين واستدامة الأعمال، موجهاً بضرورة تكثيف العمل علي رفع الوعي بين كل العاملين بتطبيق اشتراطات السلامة وسرعة تلافي اي ظواهر سلبية يتم ملاحظتها وقد ينجم عنها مساس بالسلامة، لافتاً إلى أن السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وجه اقتصادي حضارى جاذب للاستثمار.



كما وجه الوزير بسرعة البدء في دراسات لمدي إمكانية استغلال الطاقة الحرارية في باطن الأرض في مناطق خليج السويس كخطوة أولى لازمة للوقوف على و تحديد الفرص الممكنة في هذا الشأن خاصة مع اهتمام شركات عالمية بهذا المجال في مصر ونجاح بعض الدول إقليمياً في هذا الصدد .

وتطرق بدوى إلى أهمية الدور التنموي والمشروعات الجديدة لقطاع البترول في تنمية الصعيد مؤكداً أن ما شهده خلال زيارته للمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة أسيوط فى أغسطس الماضي يدعو للفخر وأشار لتفقده لمجمع تكرير البترول الجاري تنفيذه بشركة أنوبك بمحافظة أسيوط مما يسهم ايجاباً في التنمية بهذه المنطقة، وأكد على الدعم الذى توليه الوزارة لموضوعات تمكين المرأة ودعم منظومة كفاءة الطاقة لما تحققه من مردود اقتصادي من تقليل الاستهلاك ومردود بيئى من خلال مشروعات خفض الانبعاثات .



وحرص الوزير خلال الاجتماع على فتح حوار مع م. احمد عادل سليمان مدير عام مساعد الإنتاج بشركة جنوب الوادى وم.أحمد أبو بكر مدير إدارة بعمليات المياه العميقة بشركة رشيد للبترول من كوادر خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول التي شاركت في اجتماع الجمعية العامة وفق المبادرة الجديدة والتعرف علي رؤيتهما وأفكارهما للمساهمة في تطوير منظومة العمل، كما فتح نقاشاً مع المحافظين أكد خلاله على أن قطاع البترول مستمر فى دعم أهالينا بصعيد مصر ودعم جهود التنمية التى تستهدفها الدولة هناك.



ومن جانبهم اكد محافظوا اسوان وقنا والأقصر والبحر الأحمر على الدور التنموي والمجتمعى الذي يقوم بها قطاع البترول فى صعيد مصر، واهمية التوسع فى مشروعات التنمية المجتمعية بعد النجاح الكبير الذى حققته مبادرات القطاع مؤخراً، كما اعربوا عن تقديرهم لتوجه الوزارة فى زيادة الاستثمارات فى صعيد مصر، مؤكدين حرصهم على التنسيق والتعاون الكامل مع شركة جنوب الوادى وسرعة استصدار التصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروعات البترولية الحديدة، كما اعربوا عن تطلعهم للتعاون مع الوزارة لفتح آفاق للاستثمار فى مجالات التعدين والطاقة المتجددة.

رفع معدلات إنتاج الزيت الخام من مناطق جنوب بنسبة 36%

واستعرض المهندس اشرف بهاء الدين رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول اهم نتائج الأعمال حيث أوضح أن إجمالي الإنتاج من الزيت الخام لشركات جنوب والشركات التابعة بلغ حوالي 2ر11 مليون برميل خلال العام بمتوسط انتاج يومي 7ر30 الف برميل بزيادة نسبتها 36% عن العام السابق، بالاضافة الى 2200 مليون قدم مكعب غاز مصاحب، وذلك نتيجة لحفر الآبار التنموية بشركات بتروجلف وعش الملاحة وبترونفرتيتي ورحمي والتي ساهمت في زيادة الاحتياطي المؤكد الي 185 مليون برميل زيت خام .



وفي مجال الاستكشاف اوضح بهاء إن هناك 11 اتفاقية سارية بمساحة إجمالية 45 الف كم2، وأضاف إنه تم الانتهاء في مناطق امتياز البحر الأحمر من المعالجة النهائية لبيانات المسح السيزمي في مرحلته الاولي والتي اظهرت مؤشرات إيجابية وتم حفر 9 آبار استكشافية جديدة باستثمارات نحو 40 ملايين دولار، وساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لدعم الإنتاج خاصة من حقل شمال شمال جيسوم لشركة بتروجلف بخليج السويس .

وفي مجال توصيل الغاز الطبيعي بصعيد مصر ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعي منذ بدء النشاط الي اكثر من 2 مليون وحدة سكنية و نحو 8400 منشاة تجارية و186 مصنعا، كما تم تدفيع الغاز الي 176 قرية حتي الآن بالصعيد في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز في الصعيد الي نحو 140 محطة و24 مركز تحويل .

وفي مجال كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات ادت المشروعات المنفذة في مناطق الشركة الي تحقيق خفض في استهلاك الطاقة النوعي بنسبة 8% عن العام السابق و تخفيض الانبعاثات الكربونية بنحو 37 الف طن، كما تم استعراض ماتم تنفيذه من مشروعات لاستخلاص غاز الشعلة بشركات جنوب لحماية البيئة واستخدامه في توليد الطاقة .

وتم تحقيق 9ر1 مليون ساعة عمل آمنة خلال العام بالشركة في ضوء تطبيق اعلي معايير السلامة والصحة المهنية والالتزام التام بتطبيق اشتراطات البيئة وخاصة تقليل الانبعاثات الكربونية

وفي مجال التحول الرقمي نجحت جنوب في تحديث نظام ERP لتحقيق التكامل والربط الرقمي بين الشركة وكيانات القطاع الرئيسية والشركات التابعة، وتشغيل منظومة الأمن السيبراني لتأمين وحماية المعلومات .



وقامت جنوب وشركاتها بتنفيذ مشروعات مجتمعية في عدد من محافظات الصعيد من أهمها تطوير منازل قرية نجع العرب بالأقصر و وتطوير مدرسة راس غارب الإعدادية وانشاء شمندورات لرسو المراكب لحماية الشعب المرجانية بالبحر الاحمر.

حضر أعمال الجمعية المهندس المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشؤون القانونية والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس ايهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشؤون الإنتاج، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والأستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات والمهندس عابد عزالرجال رئيس شركة ابوقير للأسمدة والمهندس محمد رشدي نائب رئيس شركة ايجاس للإنتاج وتنمية الحقول والمهندس تامر ادريس نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.