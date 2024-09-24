شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يسجل الجنيه الذهب في مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعات ملحوظة وتغيرات مستمرة في سعر بيع الجنيه الذهب للمستهلكين ، وذلك على خلفية ارتفاع في سعر الذهب العالمي ومن ثم تغيرات في سعر الذهب المصري.

ويسجل الجنيه الذهب الآن وقت نشر هذه السطور مستويات 28520 جنيها بدون إضافة رسوم للتصنيع أو الضريبة والدمغة.

وتبلغ سعر مصنيعة الجرام في الجنيه الذهب بالسوق المصري 54 جنيها بمعني أن سعر مصنيعة الجنيه الذهب في مصر تسجل 432 جنيها تشمل ضريبة ودمغة.