شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تسجل 4074 جنيها للجرام من عيار 24 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، وذلك وفق تطورات سعر الذهب العالمي الذي يسجل ارتفاعات مستمرة، مما ينعكس على أداء الذهب فى السوق المصرى، وفي ما يلي تطورات سعر الذهب فى السوق المصرى.

سعر الذهب اليوم في مصر: عيار 24 يسجل 4074 جنيها. عيار 21 يسجل 3565 جنيها. عيار 18 يسجل 3056 جنيها. الجنيه الذهب 28520 جنيها.

الذهب العالمي يواصل الصعود

ارتفعت العقود الآجلة للذهب ترتفع خلال الدورة الآسيوية اليوم الثلاثاء، حيث تمت المتاجرة على السبائك الخام بسعر 2664 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي يسجله الذهب.

ووفق بيانات بورصة نيويورك التجارية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بنسبة 0.39% لتتم المتاجرة على أوقية الذهب عند 2,662.75 دولارًا للأونصة حتى وقت نشر هذه السطور– فهو سعر لحظي قابل للتغير– وقد يشهد السوق تطورات جديدة.