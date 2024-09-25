شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القهوة تواصل قفزاتها حول العالم وسط تراجع محاصيل البن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد عشاق القهوة في العالم لارتفاع أسعار السلعة بسبب الكوارث الطبيعية التي ضربت أكبر دولتين منتجتين للقهوة في العالم، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية. البن وموجات الجفاف أدت موجات الجفاف في البرازيل التي تعد الدولة الأهم في انتاج المحصول وأكبر منتج للقهوة في العالم علاوة على الأعاصير الشديدة في فيتنام التي تعد ثاني أكبر منتج للقهوة في العالم إلى تعطيل سلاسل توريد القهوة العالمية بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج التي بدأت تصل إلى المستهلكين.

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وباعتبارها واحدة من أكبر مناطق العالم استهلاكاً للقهوة، فإن عشاق القهوة في أوروبا ومناطق أخرى سيجدون صعوبة في تقبل ارتفاع الأسعار. استهلاك الأوروبيين من القهوة يستهلك الأوروبيون نحو 3.2 مليون طن متري من القهوة سنوياً وهو ما يمثل نحو 33% من إجمالي استهلاك القهوة في العالم، وفقاً لشركة بيانات المستهلك الألمانية "ستاتيستا".

تعاني البرازيل التي تنتج نحو 40% من إنتاج البن في العالم من واحدة من أسوأ موجات الجفاف التي تشهدها منذ عقود وقد أثرت الظروف الجافة بشدة على مناطق زراعة البن وقلصت من إنتاجه. انخفاض حاد في محاصيل البن شهدت دورة المحصول للفترة من 2023-2024 بالفعل انخفاضًا حادًا في الإنتاج وتشير بعض التقديرات إلى أن الإنتاج قد ينخفض بنحو الخمس بنسبة20%.

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ويتمثل التأثير الأكثر حدة في ولاية ميناس جيرايس أكبر ولاية منتجة للبن في البرازيل وموطن حبوب أرابيكا عالية الجودة والتي شهدت شهوراً من هطول الأمطار أقل من المتوسط.

يعاني المزارعون في البرازيل من أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ أكثر من سبعة عقود ودرجات حرارة أعلى من المتوسط وفي حين تهيمن البرازيل على سوق أرابيكا تعد فيتنام أكبر منتج عالمي لحبوب روبوستا الأرخص ثمناً والمستخدمة في عمل القهوة الفورية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دمر الإعصار ياجي مناطق زراعة البن الرئيسية في البلاد في المرتفعات الوسطى مما أسفر عن مقتل 60 شخصاً على الأقل وإصابة المئات. تهديد مزارع البن وتشير التقييمات الأولية إلى أن آلاف الهكتارات من مزارع البن تأثرت مع خسائر كبيرة في الحصاد الحالي وإمكانات الإنتاج المستقبلية حيث سيستغرق تعافي الأشجار التالفة سنوات.

أدت التأثيرات المشتركة للجفاف في البرازيل والإعصار في فيتنام إلى زيادة حادة في أسعار القهوة العالمية حيث أفادت منظمة القهوة الدولية وهي الهيئة الحكومية الدولية المكونة من البلدان المصدرة والمستوردة للقهوة أن الأسعار ارتفعت بنحو 20٪ في الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من عقد من الزمان.

وتبدي كاترينا إرفورت من شركة إدارة سلسلة التوريد الدولية "إنفيرتو" تشاؤمها بشأن احتمالات العودة إلى الأسعار الطبيعية في الوقت القريب. جهود تعافي سوق القهوة وفي حديثها إلى يورونيوز بيزنس قالت: "من غير المرجح أن يتعافى قطاع القهوة بسرعة حتى مع التحسن المحتمل في المعروض حيث إن التأثيرات المستمرة لتغير المناخ تجعل العودة السريعة إلى الاستقرار أمراً صعباً كما ويظل القطاع عرضة لأنماط الطقس المتطرفة التي قد تستمر في تعطيل الحصاد في المستقبل فضلاً عن ذلك، فإن الطلب العالمي المتزايد وخاصة في الأسواق الناشئة مثل آسيا قد يستمر في فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء جهود التعافي بشكل أكبر". توقعات أسعار القهوة وقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة لقهوة أرابيكا المتداولة في بورصة إنتركونتيننتال بشكل كبير حيث تحوم الأسعار الآن فوق 2.50 دولار (2.25 يورو) للرطل ارتفاعًا من 1.80 دولار (1.62 يورو) في وقت سابق من هذا العام.

كما اتبعت أسعار روبوستا مسارًا مشابهًا حيث ارتفعت بنحو 25٪ لتصل إلى أكثر من 2000 دولار (1796 يورو) للطن المتري.