موسم تمور المدينة المنورة ينظّم معرضًا لتحفيز الاستثمار في قطاع التمور بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ المدينة المنورة

ينظّم موسم تمور المدينة المنورة خلال الفترة 2 – 16 أكتوبر المقبل، “معرض المدينة للتمور” والفعاليات المصاحبة له، متضمنًا أجنحة لبيع التمور ومنتجاتها، ومنطقة لفعاليات التذوّق، وسوقًا تراثية، وعروضًا فنية وثقافية، وأركانًا للأطفال، وورشًا فنية مصاحبة.

ويهدف المعرض الذي يقام ضمن فعاليات موسم التمور بالمنطقة إلى الإسهام في تحفيز قطاع التمور، والعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي من إنتاج التمور بمختلف أصنافها وخاصة في منطقة المدينة المنورة، لما لها من مكانة تاريخية في إنتاج التمور إلى جانب دعم المحتوى المحلي، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التمور.

وأتاح موسم تمور المدينة المنورة للمستثمرين، والمزارعين، المشاركة في المعرض الذي سيقام في جادة قباء من خلال تقديم طلباتهم عبر الرابط الإلكتروني: mdseason.com/gallery.

وفي سياق متصل، تستمر فعاليات معسكر “وِرث” حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، ضمن الفعاليات المصاحبة لموسم تمور المدينة المنورة، حيث يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحرف اليدوية والفنون التقليدية المختصة في مناطق المملكة، حيث يستعرض المعسكر حرفة وفن “الخوصيات” من خلال عكس فنونه وإحيائها، وإتاحة الفرص لرواد الحرفة من أبناء المنطقة لمشاركة المجتمع إبداعهم وحرفتهم، والحفاظ على البيئة واستدامتها من خلال إعادة تدوير مخلفات النخيل، وتشجيع وإشراك المجتمع المحلي في المعسكر.

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