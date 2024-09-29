شكرا لقرائتكم خبر عن سعر كرتونة البيض 170 جنيها وكيلو الدواجن بـ85 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 عند 75 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، ويصل السعر النهائي للمستهلكين بحوالي 85 إلي 90 جنيها، وفق كل محافظة، حسب بورصة الدواجن في مصر اليوم الأحد بحسب بيانات شعبة الدواجن في مصر.

وثبت سعر كرتونة البيض عند مستويات 168 جنيهاً تسليم أرض المزرعة وبلغ سعر البيض الأحمر 170 جنيها وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدي 160 جنيها بسوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 185 إلي 190 جنيها.

انتهت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من ضخ 300 الف بيضة في منافذ ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين بالقاهرة الكبرى، في إطارة المبادرة التي ‏أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع الشعبة ووزارة الزراعة الأيام القليلة الماضية.‏