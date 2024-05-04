هل سيصل سعر البيتكوين إلى مستوى 70,000 دولار مجددا؟

منذ دخول شهر مايو، شهد سعر البيتكوين تذبذب عالي، حيث زادت تقلبات العملة بشكل واضح ووصل سعرها إلى مستوى الدعم 56500 دولار، مما أثار التكهنات بصعوبة العودة مجددا لسعر ومستوى 70 ألف دولار.

لكن وفي الساعات القليلة الماضية عاد سعر البيتكوين لمستوى الدعم المهم عند 60 ألف دولار وتتداول العملة حاليا عند سعر 63 ألف دولار.

الحدث البارز الذي أثر على ديناميكية السوق كان الانقسام الأخير في سعر مكافأة تعدين البيتكوين، والذي جرى في 20 مايو، حيث تقلصت مكافآت التعدين من 6.25 إلى 3.125 بيتكوين.

هذا الحدث أثر بشكل مباشر على ديناميكيات العرض والطلب، وساهم في التذبذبات الحالية لسعر البيتكوين.

معنويات السوق:

على الرغم من المعنويات الهبوطية السائدة، فإن المضاربين يسعون جاهدين لإعادة بناء الزخم، حيث دفعو بالسعر فوق المستوى النفسي البالغ 60,000 دولار.

المحلل “بيتر براندت” يشير إلى احتمالية تشكيل نمط استمراري يدعم السوق الصاعدة إذا استمر سعر البيتكوين في الصعود.

هذا وقد ازدادت الفائدة المفتوحة للبيتكوين بأكثر من 6.45% لتصل إلى 16.5 مليار دولار، مع رصد مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 67.12، وسجل سعر البيتكوين ارتفاع بنسبة 6.29%، ليتم تداول العملة عند 63,289 دولار.

التحليل الفني يلفت الانتباه إلى الاستعداد لتصفية كبيرة قد تتجاوز 1.19 مليار دولار إذا تجاوز سعر البيتكوين مستويات المقاومة التالية.

تقدم منصة “IntoTheBlock” مخطط يظهر الدخول والخروج المالي، والذي يحدد منطقة تراكم تاريخية بين 61,770 دولار و63,583 دولار، ما يعزز دعم سعر البيتكوين عند هذه المستويات.

ومع ذلك، فإن الفشل في اختراق نقاط المقاومة قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض مرة أخرى نحو 55,500 دولار.

التوقعات الحالية تشير إلى إمكانية ارتفاع نحو 70,000 دولار، مدعومة بمؤشر RSI الذي يُظهر زخم صعودي متجدد.

مع ذلك، يُنصح بالحذر، حيث يمكن أن تحدث عمليات جني الأرباح عند نقاط مثل 66,000 دولار و68,000 دولار، مما قد يضعف الزخم الصعودي نحو الهدف البعيد البالغ 70,000 دولار.

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