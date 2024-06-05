نادي واتفورد الإنجليزي يخطط لجمع 23 مليون دولار من المشجعين عبر منصة الكريبتو Republic

يعتزم نادي واتفورد الإنجليزي المحترف بيع 10% من أسهمه للمستثمرين، بما في ذلك مشجعيه، بهدف جمع 23 مليون دولار.

وفقا لبيان صحفي، سيطرح نادي واتفورد لكرة القدم أسهمه على منصتي الاستثمار في العملات المشفرة والشركات الناشئة “Republic” وذراع التمويل الجماعي الأوروبي “Seedrs”.

يستهدف نادي واتفورد جمع ما يقرب من 17.5 مليون جنيه إسترليني (22.3 مليون دولار) من بيع الأسهم، حيث تم تقييم النادي بـ175 مليون جنيه إسترليني (223 مليون دولار) كجزء من هذا العرض.

سيُقدم كل سهم بسعر 12.44 جنيه إسترليني (15.88 دولار)، مع حد أدنى للاستثمار قدره أربعة أسهم، ليصل إجمالي الاستثمار إلى 49.76 جنيه إسترليني (63.51 دولار) على منصة “Seedrs”.

أما المستثمرون عبر منصة “Republic”، فيجب عليهم شراء ما لا يقل عن ثمانية أسهم، بإجمالي 99.52 جنيه (127.04 دولار).

يعتزم نادي واتفورد استخدام الأموال التي سيتم جمعها من بيع الأسهم في تمويل مبادرات تهدف إلى تطوير علامته التجارية وتحسين أداء فرقه، مع التركيز على جوانب مثل توظيف اللاعبين والتدريب والتوجيه.

أوضح “سكوت دوكسبوري”، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنادي “واتفورد”، أن النادي يهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق طموحاته بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يمنح بيع أسهم نادي واتفورد فرصة للجماهير لامتلاك جزء من تراث النادي ومستقبله، فضلا عن امتلاك الأسهم الرقمية.

ورغم أن المستثمرين لن يتمتعوا بحقوق التصويت في النادي، إلا أنهم سيحصلون على أرباح على استثماراتهم، مما يعزز فرص المشاركة المالية لمحبي النادي.

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