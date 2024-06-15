انخفاض حاد بنسبة 80% في قيمة العملة الرقمية HLG لهذا السبب!

شهدت منصة “Omnichain Tokenization” خسارة كبيرة في قيمة عملتها الرقمية الأصلية HLG، حيث تراجعت قيمتها بنسبة تقارب 80% عقب استغلال أمني خطير.

استغل أحد القراصنة ثغرة في عقد مشغل البروتوكول، مما مكنه من سك مليار عملة HLG بقيمة تقديرية بلغت حوالي 14.4 مليون دولار في البداية.

شركة Holograph، التي تدير المنصة، أكدت الحادثة عبر حسابها على منصة X، مشيرة إلى أنها قامت بتصحيح الثغرة الأمنية بسرعة وأنها تعمل بشكل وثيق مع شركات تبادل العملات المشفرة لتجميد حسابات المهاجم.

كما أوضحت الشركة أنها بدأت تحقيق شامل وهي في صدد التعاون مع السلطات المختصة.

وفقا لبيانات Etherscan، بدأ الاختراق في 13 يونيو الساعة 9:47 صباح بتوقيت غرينتش، حيث استخدم المهاجم الثغرة الأمنية في العقود الذكية لسك الرموز الرقمية عبر تسع معاملات منفصلة.

سبع من هذه المعاملات كانت بمجموعات بلغت كل منها 100 مليون عملة.

بعد أربع ساعات فقط من الاستغلال، بدأ المهاجم في تحويل الرموز الرقمية المسكوكة حديثا إلى العملة المستقرة التيثر.

وبالنظر إلى الأسعار السوقية الحالية، تبلغ قيمة الرموز الرقمية المستولى عليها ما يزيد قليلا عن 7 مليون دولار، بعد الانخفاض الأولي في قيمة العملة..

حيث تراجع سعر HLG بسرعة بعد عشر دقائق من بدء الهجوم، حيث انخفض من 0.014 دولار إلى 0.0029 دولار خلال تسع ساعات، ما يمثل انخفاض حاد بنسبة 79.4%.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة الرقمية أيضا من حوالي 22 مليون دولار إلى 4.8 مليون دولار خلال هذه الفترة.

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