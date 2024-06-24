أعلن أمناء شركة Mt.Gox عن بدء عملية سداد مدفوعات البيتكوين (BTC) والبيتكوين كاش (BCH) للمستثمرين المتضررين، وفقا لتقرير صادر عن بلومبرغ (BBG).
يمثل هذا الإعلان خطوة مهمة نحو إعادة توزيع الأصول الرقمية التي كانت مقفلة منذ عملية الاختراق الشهيرة في عام 2011.
تعرضت منصة Mt.Gox، التي كانت تعتبر الأكبر عالميا لتداول البيتكوين في وقتها، لاختراق كبير أدى إلى فقدان أكثر من 700,000 بيتكوين، مما أسفر عن إغلاقها.
ومنذ ذلك الحين، واجهت عملية تعويض المستثمرين تحديات قانونية وإدارية كبيرة، إلا أن بدء السداد الآن يمثل تحولا جوهريا في هذه القضية المستمرة.
من المتوقع أن يكون لإعادة توزيع عملات BTC وBCH أثر ملحوظ على السوق.
حيث قد يؤدي الإفراج عن هذه الكمية الكبيرة من البيتكوين إلى زيادة ضغط البيع على السوق، وهو ما قد يؤثر على سعر البيتكوين، الذي يعاني حاليا من تقلبات ومحاولات للحفاظ على مستوياته السعرية الحرجة.
وفقا لـ “نوبواكي كوباياشي”، الوصي على أصول Mt.Gox، فإن عملية السداد ستبدأ في أوائل يوليو 2024.
وأوضح “كوباياشي” أن خطة إعادة التأهيل تقضي بأن يتم السداد بالبيتكوين والبيتكوين كاش، وأن الجدول الزمني للسداد قد تم تحديده بشكل دقيق.
ستتم عمليات السداد بالتنسيق مع عدة منصات لتبادل العملات المشفرة، حيث سيتم التحقق من صحة البيانات الأساسية والتأكد من اكتمالها قبل بدء توزيع الأموال.
أكد “كوباياشي” أن المجموعة قد بذلت جهود كبيرة لضمان أن تكون عملية السداد آمنة وموثوقة.
وقد شملت هذه الجهود وضع حلول تكنولوجية متقدمة للمعاملات الآمنة التي تتماشى مع القوانين المالية لكل دولة، بالإضافة إلى التعاون مع منصات تداول العملات المشفرة لترتيب شروط السداد.
اقرأ أيضا:
ما سبب تراجع البيتكوين وانخفاض سعره لما دون 62 ألف دولار؟
استمرار بيع البيتكوين من طرف معدني البيتكوين (BTC): هل سينتهي الأمر قريبا؟
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة المفلسة Mt.Gox تحضر لتوزيع أكثر من 140,000 بيتكوين: إليكم التأثيرات المتوقعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.