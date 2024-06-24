البيتكوين أمام مزيد من التحديات! هذه المرة من طرف معدني البيتكوين

نشرنا قبل أيام عن التحديات التي يواجهها سعر البيتكوين ومن بين هذه التحديات الضغط البيعي المتواصل من طرف معدني البيتكوين الذين يبيعون ما يستخرجونه من بيتكوين لتغطية تكاليف التشغيل وتحقيق الأرباح بالأسعار الحالية.

لكن في الوقت الحالي تزداد التكهنات حول احتمال استسلام القائمين على تعدين البيتكوين مع تباطؤ نمو معدل التجزئة، وارتفاع تكاليف التشغيل، واستمرار انخفاض أسعار العملات الرقمية.

قيم وحلل “جيمس تشيك” ضغط البيع من قبل المعدنين لتحديد مدى خطورة عمليات البيع في فيديو نُشر يوم 21 يونيو.

وأوضح أن بيع القائمين بالتعدين بعد حدث الانقسام في مكافأة التعدين هو أمر طبيعي تماما.

قام “تشيك” بتحليل مضاعف “Puell”، وهو مؤشر يتم حسابه بقسمة قيمة الإصدار اليومي للبيتكوين على المتوسط المتحرك لمدة 365 يوم لقيمة الإصدار اليومي.

وأشار إلى أن المعدنين قد لا يكونون في حالة توتر شديدة، لكنهم أيضا ليسوا في وضع جيد.

وأضاف أنه إذا انخفض السوق أكثر من ذلك، فقد يدخل القائمون بالتعدين في حالة استسلام، مشيرا إلى أنهم الآن يتأرجحون على الحافة.

علق المحلل “ويلي وو” أن البيتكوين سوف تتعافى عندما يستسلم المعدنون الضعفاء ويتعافى معدل التجزئة.

انخفض سعر البيتكوين لما دون 62 ألف دولار لأول مرة منذ عدة أسابيع ويتداول حاليا تحت هذا المستوى ويشير العديد من المحللين إلى أن مستوى 60 ألف دولار مستوى نفسي مهم لا يجب على عملة البيتكوين كسر هذا المستوى أو الهبوط تحته لتجنب المزيد من الانخفاضات.

وفي حالة كسر هذا المستوى، فمن المتوقع أن يكون مستوى الدعم التالي عند 52,000 دولار، مما قد يدفع المعدنون إلى الاستسلام ويؤدي إلى مزيد من ضغوط البيع.

اقرأ أيضا:

الشركة المفلسة Mt.Gox تحضر لتوزيع أكثر من 140,000 بيتكوين: إليكم التأثيرات المتوقعة!

ما سبب تراجع البيتكوين وانخفاض سعره لما دون 62 ألف دولار؟