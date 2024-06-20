معرض البلوكشين العالمي اسطنبول 2024 على الأبواب: التفاصيل هنا

مدينة إسطنبول، واحدة من أبرز مراكز التكنولوجيا في تركيا.

تستعد المدينة لاستضافة أكبر معرض في مجال تقنية البلوكشين والعملات المشفرة، والذي يُعرف باسم “Blockchain Expo World إسطنبول”.

سيُعقد المعرض في الفترة من 4 إلى 7 يوليو 2024 في مركز إسطنبول للمعارض، وسيجمع بين محترفي الصناعة والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

هذا الحدث البارز، الذي يُعد المعرض الأول والوحيد المعترف به رسميا من قبل جمهورية تركيا في مجال البلوكشين، سيمتد على مساحة شاسعة تصل إلى 12,107 متر مربع، مما يجعله أكبر معرض في أوروبا وإفريقيا والخليج ومنطقة رابطة الدول المستقلة.

وسيجمع المعرض بين العوالم المادية والرقمية ليؤسس حضور قوي في عالم الميتافيرس.

من المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 700 شركة عارضة، وأن يجتذب أكثر من 100 ألف زائر من أكثر من 40 دولة.

سيشمل الحدث أكثر من 360 متحدث، وسيتم دعمه من قبل أكثر من 150 راعي، إضافة إلى مشاركة 31 نادي للبلوكشين، و20 منظمة غير حكومية، وأكثر من 50 جامعة.

يحظى معرض Blockchain Expo World إسطنبول بتأييد اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا (TOBB) ودعم من المؤسسات والمنظمات على مستوى الحكومة التركية.

يُعد هذا المعرض منصة هامة للتقاء نظام البلوكشين والعملات المشفرة مع الابتكارات الحديثة، في إطار الالتزام باللوائح القادمة.

ويشمل البرنامج مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك هاكاثون، ومسابقات الأفكار، وفعاليات التجارة، والأحداث الجانبية، وفرص التواصل وتطوير الأعمال.

يوفر المعرض فرصة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات والتطبيقات والتقدم التكنولوجي في مجال البلوكشين والعملات المشفرة.

يعد المعرض نقطة تجمع لا غنى عنها لمحترفي الصناعة، ورجال الأعمال، والأكاديميين، وعشاق التكنولوجيا.

لأولئك المهتمين بالغوص في عالم البلوكشين والعملات المشفرة واستكشاف تقنيات المستقبل، فإن التسجيل للمشاركة في هذا الحدث الفريد متاح الأن.

يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمعرض للمزيد من المعلومات والتسجيل: www.blockchainexpoworld.com.