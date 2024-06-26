عودة البيتكوين للايجابية ومحاولة استرجاع مستوى 62 ألف دولار

يواصل سعر البيتكوين تعافيه بعد الانهيار الأخير في السوق، حيث شهد ارتفاع ملحوظ خلال 24 ساعة الماضية ليصل إلى حوالي 62,500 دولار.

رغم ذلك، لم يستطع السعر الحفاظ على هذا المستوى وتراجع دون مستوى 62 ألف دولار مرة أخرى.

كما شهدت العملات الرقمية البديلة ارتفاعات طفيفة على مدار اليوم، حيث اقتربت الإيثيريوم (ETH) من 3,400 دولار، وأغلقت عملة بينانس (BNB) بالقرب من 580 دولار.

البيتكوين تستهدف 62 ألف دولار:

قبل أقل من أسبوع، وتحديدا يوم الخميس الماضي، بلغ سعر البيتكوين أكثر من 66,000 دولار.

ومع ذلك، شهدت العملة تراجع حاد يوم الجمعة، حيث انخفض سعر العملة إلى ما دون 64,000 دولار قبل أن ترتد قليلا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مر يومي السبت والأحد بهدوء نسبي، دون تحركات كبيرة.

تغير الوضع بشكل دراماتيكي يوم الاثنين، عندما سيطر المضاربون على السوق بعد الأخبار المزعجة المتعلقة بـ Mt.Gox، مما دفع البيتكوين للانخفاض بشكل كبير.

وخلال ساعات، انخفض سعر العملة المشفرة إلى 58,450 دولار لأول مرة منذ نحو شهرين.

رغم التحذيرات من احتمال انخفاض البيتكوين إلى 50,000 دولار أو حتى 45,000 دولار، عكست العملة مسارها وقفزت إلى 61,000 دولار صباح أمس.

واستمرت في الارتفاع خلال اليوم لتلامس 62,400 دولار (على منصة Bitstamp).

لكن البيتكوين لم تستطع الحفاظ على هذا الارتفاع وتراجع السعر بما يقارب ألف دولار.

وبهذا التراجع، أصبحت القيمة السوقية للبيتكوين أقل من 1.210 تريليون دولار، فيما تراجعت هيمنتها على العملات البديلة إلى 50.7%.

عانت العملات الرقمية البديلة من تراجعات مشابهة لما شهدته البيتكوين في بداية الأسبوع، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر.

ومع ذلك، تحسن الوضع قليلا الآن، حيث سجلت بعض العملات مكاسب طفيفة مثل الإيثيريوم (ETH)، عملة بينانس (BNB)، سولانا (SOL)، ترون (TRX)، وبولكادوت (DOT).

برزت PEPE وSTX كأفضل العملات أداء بين أكبر 36 عملة مشفرة، حيث ارتفعت بنسبة 9%.

بينما سجلت عملة NOT ارتفاع بنسبة 14% خلال اليوم الماضي.

بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.38 تريليون دولار على CoinGecko، مما يمثل زيادة بنسبة 1.1% خلال 24 ساعة الماضية.

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