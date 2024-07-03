منصة تداول العملات الرقمية Bitfinex تتأثر بسرقة بيانات بنك Evolve

الاختراق وسرقة البيانات يمس قطاع الكريبتو بشكل واسع ولكنه ليس حصرا على قطاع الكريبتو بل يمس حتى المؤسسات المالية التقليدية.

ونظرا لكون منصات تداول العملات الرقمية لديها علاقات وشراكات مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية التقليدية لأن هذه الأخيرة توفر آليات تحويل نحو الحسابات البنكية من العملات الرقمية عبر التحويلات البنكية أو عبر بطاقات الائتمان.

فإن تأثر هذه البنوك يعني تأثر منصات التداول الشريكة معها.

مؤخرا تعرض بنك “Evolve Bank and Trust” لعملية اختراق واسعة النطاق مست البيانات الشخصية لمستخدميه.

ووفقا لأحدث التقارير فإن الحادث والسرقة تضمنت الاستيلاء على أكثر من 30 تيرابايت من بيانات المستخدمين لبنك “Evolve”.

ووفقا لما صرح به البنك فإن أموال المستخدمين لم تتأثر إلا أن اللصوص تمكنو بالفعل من الحصول على كافة البيانات المتعلقة بالمستخدمين.

اختراق بنك “Evolve” أسفر عن تسرب بيانات المستخدمين لشركات أخرى شريكة مع البنك مثل شركة الكريبتو “Bitfinex”.

بالنسبة للبيانات الشخصية المسروقة من بنك “Evolve” فتحتوي على بيانات حساسة مثل بيانات الهوية الشخصية والعناوين والمعرف الضريبي وأرصدة الحسابات وعناوين البريد الالكتروني.

والمعلومات المسروقة مرتبطة بأكثر من 155.5 ألف حساب متصل بشركات مختلفة مثل “Bitfinex” و”Nomad” و”Copper Banking”.

وفي تحديث رسمي صدر يوم الاثنين، كشف بنك “Evolve” أن بعض أنظمته تعطلت بسبب نشاط غير مصرح به في أواخر مايو.

لكن ووفقا للخبراء فإن ما يعاب على بنك “Evolve” هو تستره عن حادثة الاختراق ما جعل الخطر كبير على المستخدمين المتأثرين بالحادث.

ووفقا لما أوضحه البنك فإن الجهة التي استولت على البيانات هددته بتشفير كل البيانات.

فيما يلي أهم ما جاء في بيان شركة “Evolve”:

التحقيق في مراحله الأولى، ولكن يبدو أن الأسماء وأرقام الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية ومعلومات الاتصال قد تأثرت بالنسبة لمعظم عملاء الخدمات المصرفية الشخصية لدينا، وكذلك عملاء شركائنا في Open Banking. لقد علمنا الآن أن المعلومات الشخصية المتعلقة بموظفينا قد تأثرت أيضا على الأرجح.

وبحسب التحقيقات فإن الحادثة وقعت بعد أن قام أحد الموظفين بالنقر عن طريق الخطأ على أحد الروابط المشبوهة عن غير قصد.

خلاصة القول مستخدمي منصة Bitfinex عليهم تغيير كلمات السر أو تحويل أموالهم من المنصة لمنصات أخرى أو لمحافظ رقمية خاصة.

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