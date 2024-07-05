سعر البيتكوين يهبط لأدنى مستوى له منذ 5 أشهر مع تأثر العملات الرقمية البديلة بشكل واضح!

التقلب.

يمكن القول أن هذا المصطلح يمثل وبقوة سوق الكريبتو حيث يعد التقلب والتذبذب سمة بارزة في هذا السوق.

حتى بعد مرور أكثر من 15 سنة منذ نشأة البيتكوين ودخول الأموال المؤسساتية إلا أن سعر البيتكوين مازال يتأرجح بشكل كبير وسريع.

في آخر 24 ساعة هبط سعر البيتكوين واختبر مستوى 53800 دولار ليرتد منذ ذلك الحين ويتداول عند مستوى 55 ألف دولار في وقت إعداد هذه المقالة.

الهبوط الأخير في سعر البيتكوين سحب معه أغلب العملات الرقمية البديلة الكبيرة والصغيرة حيث هبطت القيمة الإجمالية لسوق الكريبتو إلى مستوى 2.10 تريليون دولار.

أسباب تراجع سعر البيتكوين:

تابعنا في الأيام القليلة الماضية على منصة بيتكوين العرب التوقعات القائمة لسعر البيتكوين في شهر يوليو مع الإشارة إلى أسباب وعوامل قد تسحب البيتكوين للأسفل مثل:

قرار الحكومة الألمانية بتصفية كمية كبيرة من ممتلكاتها من البيتكوين.

السداد الوشيك لدائني منصة تداول العملات المشفرة البائدة MtGox (تتضمن عملية التوزيع أكثر من 140 ألف بيتكوين تبلغ قيمتها حوالي 8 مليار دولار.

وهو ما حدث بالفعل فهل سنشهد الارتداد بشكل سريع أم أن لدببة البيتكوين رأي آخر.

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