تزامنا مع الانخفاض الأخير في الأسعار: تحرك عملات بيتكوين من عصر ساتوشي ناكاموتو!

في هذه الأثناء وفي وقت إعداد وكتابة هذه المقالة تراجع سعر البيتكوين وأصبح يتداول دون مستوى 58 ألف دولار.

الحركة الهبوطية الأخيرة كان لها تأثير على بعض المحافظ القديمة الحاملة للبيتكوين والتي لم تتحرك منذ سنوات حيث تحركت وحول صاحبها ما قيمته 2.6 مليون دولار من البيتكوين نحو منصة بينانس.

هذا العنوان عدن البيتكوين في زمن كان يمكن فيه تعدين البيتكوين عن طريق استخدام الحاسوب الشخصي فقط.

أشارت منصة “Whale Alert” أن العنوان تم تنشيطه يوم 2 يوليو وذلك بعد سبات دام لأكثر من 10 سنة.

ومثلما أشرنا في العنوان تزامن التنشيط الأخير لهذه المحفظة القديمة مع انخفاض عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار.

بعد الهبوط الأخير في سعر البيتكوين لما دون المستوى النفسي المهم 60 ألف دولار تراجعت المعنويات تجاه السوق وقرر البعض مثل هذه المحفظة التحرك ولكن لا يمكن الجزم إن كان باع ما بحوزته أم مجرد تنظيم للأوراق.

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