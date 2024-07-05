شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة 5 يوليو.. البيتكوين تنخفض لـ 54.3 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين يوم الجمعة، 5 يوليو، انخفاضًا بنسبة 8.15 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتبلغ قيمة Bitcoin حاليًا 54300 دولارًا في البورصات الدولية مثل CoinMarketCap، و يسجل هذا انخفاضًا قدره 6,527 دولارًا أمريكيًا عن سعر 60,827 دولارًا أمريكيًا الذي تم تداول BTC به قبل 48 ساعة.

واتبعت الأثير BTC على الرسم البياني للسعر وسجلت خسائر، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول ETH عند أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر عند 2887 دولارًا في البورصات الدولية، حيث سجلت ETH انخفاضًا في الأسعار بنحو 11 % خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العامل الرئيسي الذي دفع أفضل أصول العملات المشفرة إلى تسجيل انخفاضات كبيرة في الأسعار هو موجة التصفية التي ضربت سوق العملات المشفرة، ووفقًا لبيانات CoinGlass، قام إجمالي 234,518 متداولًا بتصفية 679.38 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتشير تصفية العملات المشفرة إلى عملية الإغلاق القسري لصفقات المتداول في السوق لأن حساب الهامش الخاص بالمتداول لم يعد قادرًا على دعم صفقاته المفتوحة، وأوضح CoinGlass أن هذا يحدث إذا كان المتداول يفتقر إلى هامش كافٍ لتلبية متطلبات الصيانة.

وفي يوم الجمعة، اتبعت Dogecoin وAvalanche وShiba Inu وPolkadot BTC وETH لتعكس انخفاضات الأسعار على مخططات العملات المشفرة، وفشلت أيضًا Litecoin وPolygon وStellar وCosmos في رؤية أي راحة من ضغوط السوق وأظهرت خسائر.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 8.32 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولأول مرة هذا العام، انخفض تقييم قطاع العملات المشفرة إلى 1.99 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap، منذ حوالي 48 ساعة، كانت القيمة السوقية للعملات المشفرة أعلى من تقييم 2.26 تريليون دولار.

وقال CoinDCX لـ Gadgets360: "سيكون إعلان معدل البطالة في الولايات المتحدة اليوم أمرًا بالغ الأهمية وقد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في السوق"، وفي الوقت نفسه، فإن المجموعة الصغيرة من العملات البديلة التي تمكنت من الاحتفاظ بالمكاسب على الرسم البياني للسعر تشمل Leo وDogeFi وBitcoin Hedge.