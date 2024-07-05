اليوم موعد انتهاء صلاحية خيارات البيتكوين: كيف سيكون التأثير على السعر؟

من المقرر أن تنتهي صلاحية حوالي 18,000 عقد خيارات بيتكوين في 5 يوليو، بقيمة افتراضية تقدر بحوالي مليار دولار.

على الرغم من ذلك، فإن هذا الحدث لا يضاهي انتهاء العقود الكبرى في نهاية الربع الماضي والذي حل في يوم الجمعة الماضي.

انتهاء صلاحية خيارات البيتكوين:

تشير البيانات إلى أن نسبة البيع/الشراء تبلغ 0.65، مما يعني أن عدد عقود الشراء يفوق تقريبا ضعف عدد عقود البيع.

تم تحديد نقطة الألم القصوى، أو المستوى الذي ستتحقق عنده أكبر الخسائر، عند 61,500 دولار، وهو أعلى بكثير من الأسعار الفورية الحالية التي تراجعت بعد الانهيار الكبير في السوق هذا الأسبوع.

هناك اهتمام مفتوح كبير بأسعار إضراب أعلى، حيث تبلغ القيمة 532 مليون دولار عند سعر 90,000 دولار و665 مليون دولار عند سعر 100,000 دولار، وفقا لمنصة البيانات “Deribit”.

على الرغم من ذلك، يكتسب المضاربون على الانخفاض زخم مع ازدياد الاهتمام المفتوح بأسعار إضراب أقل.

علق محلل مشتقات العملات المشفرة “غريكز لايف” قائلا:

بعد انتهاء التسليم الفصلي للخيارات، شهد السوق تقلبات هائلة، مع زيادة كبيرة في التقلبات الضمنية، مما شكل فرصة جيدة للبائعين المؤسسات لبناء مراكزهم. أجواء السوق أكثر تشاؤما الأن، وارتفع خيارات البيع على BTC وETH بشكل ملحوظ، مما يظهر انعكاس شديد للانخفاض والقرب من الارتفاع.

للعلم التقلب الضمني هو مقياس للتقلبات المستقبلية المرتبطة بانتهاء العقود ويزداد خلال تحركات السوق الرئيسية.

بالإضافة إلى خيارات البيتكوين، هناك 164,000 خيار إيثريوم على وشك الانتهاء.

تبلغ نسبة البيع/الشراء 0.36، ونقطة الألم القصوى 3,350 دولار، والقيمة الافتراضية 470 مليون دولار.

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