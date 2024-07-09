شركة VanEck و21Shares يقودان عمليات تسجيل صناديق ETF الايثيريوم: متى موعد الاطلاق؟

بالضبط ومثلما أسلفنا الذكر تم تقديم التعديلات من الشركات المالية المهتمة بإطلاق صناديق ETF الايثيريوم الفورية لهيئة SEC يوم أمس 8 يوليو.

وكانت كل من شركة “VanEck” و”21Shares” هي من تقود هذا الطريق لتتبعها الشركات الكبرى مثل Fidelity وBlackRock وFranklin Templeton وGrayscale.

التعديلات في ملفات S-1 تخص طريقة حفظ الايثيريوم ليتوائم مع متطلبات الهيئة.

هذا ولحد الساعة من غير المعروف بالضبط موعد الإطلاق الفعلي والرسمي لهذه الصناديق ومن المتوقع أن يكون في يوم 15 يوليو وهو ما أشار إليه ويتوقعه العديد من المحللين بأن يكون موعد انطلاق هذه الصناديق.

للعلم الموافقة الرسمية على طلبات ETF الايثيريوم تمت في 23 مايو من طرف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC لكن البدء الفعلي لتداول هذه الصناديق لم يتم بعد ويعود ذلك للتعديلات المطلوبة من هيئة SEC على الشركات المتقدمة بهذه الطلبات.

أي أنه ولحد الساعة بين الموافقة الأولية على الطلب والموافقة النهائية أكثر من شهر ونصف ومازال القبول النهائي لم يتم بعد.

وللعلم سبق وأن أخبر رئيس هيئة SEC بأن الأمور القانونية والتنظيمية على صناديق ETF الايثيريوم تسير بوتيرة سلسة.

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