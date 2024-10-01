ميسي – يامال.. أرقام في أول 75 مباراة مع برشلونة والمنتخب

لا تتوقف المقارنات عن ربط موهبة برشلونة الجديدة لامين يامال بالأسطورة ليونيل ميسي، بعد أن سطع نجمه مع منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، ولا يزال حالياً مع النادي الكتالوني.

ولا يخفي يامال سعادته بمقارنته المستمرة بميسي، بيد أنه يتطلع لشق طريق خاص، ويرى الوصول إلى مستوى نجم الأرجنتين حالياً وبرشلونة سابقاً مستحيلاً.

وقال يامال لقناة «أنتينا 3»: “أحب المقارنة بأعظم لاعب بتاريخ كرة القدم، لكنني أريد أن أكون أنا، الوصول إلى مستوى ميسي مستحيل”.

ويتشابه المهاجمان، بارتداء قميص برشلونة، وهما أعسران ويلعبان في المركز نفسه، (الجناح الأيمن).

التحق ميسي بأكاديمية برشلونة بعمر الـ13، بينما انضم يامال إلى لا ماسيا الشهيرة منذ نعومة أظفاره، وانطلق في تحطيم الأرقام القياسية في سن صغيرة، وبات أصغر من يسجل في تاريخ البطولة القارية عن 16 عاماً و362 يوماً، كما نال جائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2024.

وبعد وصول يامال إلى مباراته الـ75 عُقدت مقارنة بين سجلي النجمين، وخاض جمال مباراته الـ75 في مسيرته ضد خيتافي في أمس الأول السبت بعمر 17 عاماً، في حين خاض ميسي مباراته رقم 75 في مسيرته في أبريل 2007 بعمر 19 عاماً.

وتالياً سجل اللاعبين مع النادي والمنتخب بعد 75 مباراة:

يامال:

المباريات: 75

الأهداف: 14

التمريرات الحاسمة: 23

المساهمة في الأهداف: 37

الألقاب: الدوري الإسباني (مرة واحدة)، بطولة أوروبا (مرة واحدة).

ميسي:

المباريات: 75

الأهداف: 22

التمريرات الحاسمة: 8

المساهمة في الأهداف: 30

الألقاب: الدوري الإسباني (مرتان)، كأس السوبر الإسباني (مرة)، دوري أبطال أوروبا (مرة).

صحيفة البيان