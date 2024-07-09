مالحركة التالية لسعر البيتكوين؟ وهل هناك قمة سعرية قادمة للبيتكوين أم مازالت بعيدة؟

حاليا وفي وقت نشر هذه المقالة يعتبر سعر البيتكوين بعيد بنسبة 25% تقريبا عن قمته المسجلة سابقا في شهر مارس 2024 عند 73 ألف دولار.

وجدير بالذكر أن بعض المحللين توقع هذا التراجع والهبوط في سعر البيتكوين والحجة المقدمة أن دورة السنوات الأربع مازالت مبكرة للغاية وأن البيتكوين مازال أمامه بعض الوقت ليصل لذروته.

في 7 يوليو نشر المحلل “بنيامين كوين” نظرته الفنية لسعر البيتكوين واستعان بمؤشر نطاق دعم سوق البيتكوين الصاعد (BMSB).

وبحسب المحلل وبالنظر لسعر البيتكوين تاريخيا والأنماط التي مر بها سعر البيتكوين في 2013 و2016 و2019 و2023 فإن أداء بيتكوين في الربع الرابع من عام 2024 قد يعتمد على ما إذا كان بإمكانها الارتفاع فوق BMSB في الأسابيع المقبلة.

في عام 2023، انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى BMSB في أغسطس، وبقيت تحته لبضعة أسابيع، ثم ارتفعت بقوة في الربع الرابع.

لكن وفي 2019 انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون هذا المستوى، واستمر في الانخفاض في الربع الرابع من عام 2019.

وبحسب ذات المحلل:

إن ذروة الدورة تأتي عادة في الربع الرابع من العام بعد النصف، والذي سيكون في عام 2025، قبل أن يستنتج أنه لا يزال من الممكن أن يستمر في أي من الاتجاهين، وأضاف:

إذا تابعنا عام 2019، فيجب أن يحتفظ مؤشر BMSB بالمقاومة. إذا اتبعنا الأعوام 2013 و2016 و2023، فمن المفترض أن تعود عملة البيتكوين إلى ما فوق BMSB قريبا.

بينما يرى المحلل “Rekt Capital” يوم 8 يوليو أن عملة البيتكوين على وشك أداء أول إغلاق أسبوعي للشمعة تحت نطاق إعادة التجميع للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر.

بشكل عام يمكن القول أن توقعات أسعار البيتكوين أن تبقى في اتجاه هابط لمدة أطول وربما تبدأ بعدها في التماسك في الأشهر القادمة يليها مباشرة بلوغ القمة.

حاليا يوجد دعم عند مستوى 51,500 دولار على الجانب السلبي ولكن الحركة الصعودية ستحتاج إلى كسر مستويات المقاومة عند 60,000 دولار للتقدم أكثر.

هذا وقد تؤدي تقارير التضخم الأمريكية هذا الأسبوع إلى مزيد من التقلبات في سوق العملات المشفرة المهتزة والمتقلبة بالفعل.

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