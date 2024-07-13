عملة كاردانو (ADA) ترتفع بنسبة 20% أسبوعيا وتتفوق على العملات العشرة الأولى

ارتفع أداء العملة الرقمية كاردانو (ADA)، التي تحتل المركز العاشر بين أكبر العملات المشفرة، بنسبة 20٪ خلال 7 أيام الأخيرة، ليتفوق أداء العملة بذلك على بقية العملات العشرة الأوائل.

تستعد شبكة كاردانو للتحديث والانقسام المسمى “Chang”، والذي سيؤدي إلى إصدار وظائف الحوكمة بشكل تدريجي، مما يسهل التبني والإعداد للأدوار الجديدة والإضافية في الحوكمة.

وقد وصلت الاستعدادات لهذه الترقية المهمة إلى مرحلة هامة هذا الأسبوع مع إصدار عقدة “كاردانو v9.0″، والتي تمثل نهاية أعمال التطوير الأولية لمرحلة التمهيد للحوكمة على السلسلة، مع تحديثات بسيطة فقط مطلوبة لدمج عناصر دستور كاردانو.

يقدم الإصدار 9.0 ميزات منتظرة بشدة، بما في ذلك دعم البرامج النصية لـ “Plutus v1” ودعم توقيع البرنامج النصي “Plutus” عبر “CIP-69” (كلها تقنيات وترقيات متعلقة ببلوكشين كاردانو).

ويعتبر هذا الإنجاز أساسي لتحقيق الحوكمة اللامركزية كما هو منصوص عليه في “CIP-1694”.

في وقت كتابة هذا المقال، ارتفع سعر ADA بنسبة 4٪ خلال 24 ساعة الماضية ليصل إلى 0.42 دولار، وارتفع بنسبة 20٪ خلال الأيام السبعة الماضية.

ويبدو أن اقتراب الترقية هو ما ساهم في هذا الارتفاع والتفاؤل حول سعر العملة.

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