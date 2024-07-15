سعر البيتكوين يواصل تقلبه ويسترجع مستوى 62 ألف دولار

شهدت عملة البيتكوين ارتفاع ملحوظ في سعرها ووصلت إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 62,782 دولار.

هذا الارتفاع الكبير في السعر جعل العديد من منصات تتبع التقلب تنقر وتقرع تنبيه خاص بالتقلبات الكبيرة مثل منصة “100eyes” Crypto Scanner”.

تُعد هذه القفزة هي الأعلى منذ 2 يوليو، وذلك بعدما تراجع سعر العملة إلى 53,550 دولار في 5 يوليو، وهو أدنى مستوى للبيتكوين خلال خمسة أشهر، ويعود سبب التراجع لعوامل سلبية مثل مدفوعات Mt.Gox المرتقبة وعمليات البيع الكبيرة للبيتكوين من طرف الحكومة الألمانية.

مع انتهاء ولاية ساكسونيا الألمانية من بيع جميع عملات البيتكوين الخاصة بها، شهد سوق العملات المشفرة انتعاش ملحوظ.

من المحتمل أيضا أن يكون التحسن في معنويات السوق نتيجة لبيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع.

بالإضافة إلى ذلك، يتكهن مجتمع العملات المشفرة حول احتمالية رفع الصين للحظر المفروض على البيتكوين، وهو ما وصفه “مايك نوفوغراتز”، الرئيس التنفيذي لشركة “Galaxy Digital”، بأنه قد يكون حدث ضخم رغم تشكيكه في صحة هذه الشائعات.

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