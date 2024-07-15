خبير اقتصادي يتوقع بلوغ سعر البيتكوين مستوى قياسي جديد قبل مارس 2025

في تحليل حديث نُشر عبر منصة X يوم الجمعة، أكد “تيموثي بيترسون”، خبير اقتصادي ومتخصص في تحليل سوق العملات المشفرة، على توقعه بارتفاع شبه مؤكد في سعر البيتكوين خلال الأشهر الثمانية القادمة.

أشار “بيترسون” حول ذلك بالقول:

هناك احتمال بنسبة 90٪ أن تصل عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد لها قبل مارس 2025.

يُعرف “بيترسون”، بأعماله مثل قانون “ميتكالف” كنموذج لقيمة البيتكوين، حيث يبني توقعاته على إطار تحليلي مفصل وسبق له وأن تم عرضه في ورقته البحثية بعنوان:

لماذا لا ينخفض سعر البيتكوين أبدا.

هذه الورقة، التي نشرت لأول مرة في عام 2019 وتمت مراجعتها لاحقا، تقدم نهج مبتكر لفهم مسار سعر البيتكوين من خلال التركيز على أدنى أسعاره التاريخية، والتي يشار إليها بمصطلح سعر عدم النظر إلى الوراء (NLB).

يعبر هذا المصطلح عن آخر مستوى سعري تم تداول البيتكوين عنده، والذي لم ينخفض إليه مجددا.

تتضمن منهجية “بيترسون” رسم نقاط بيانات NLB على مقياس لوغاريتمي عادي معدل بمقياس “الجذر التربيعي الزمني”.

يساعد هذا المقياس غير التقليدي في تقديم نظرة أعمق لأنماط النمو طويلة المدى للبيتكوين، ويتيح مقارنتها بفعالية مع عمليات انتشار التكنولوجيا في مجالات أخرى.

يركز تحليل “بيترسون” بشكل كبير على قانون “ميتكالف”، الذي ينص على أن قيمة الشبكة تتناسب مع مربع عدد مستخدميها.

بتطبيق هذا المبدأ على البيتكوين، يفترض “بيترسون” أنه مع توسع قاعدة مستخدمي العملة الرقمية، ستزداد قيمتها الجوهرية بشكل كبير.

تتناول الورقة البحثية تفاصيل استخدام نموذج “الجذر التربيعي” لمواءمة المفاهيم التقليدية للقيمة الزمنية للأموال مع معدلات النمو غير الخطية النموذجية في اقتصاديات الشبكات، مما يقدم حجة قوية لمسارات التقييم المستقبلية للبيتكوين.

يتميز نهج “بيترسون” بالتحليل المالي المحافظ، من خلال التركيز على أدنى الأسعار التاريخية للبيتكوين.

يشير “بيترسون” إلى أن التركيز على أدنى سعر يعكس موقف محافظ، حيث يقلل من تقدير القيمة بدلا من المبالغة في تقديرها، مما يساعد في التقليل من مخاطر التقييم الزائد وضمان عدم اعتماد التنبؤات على سيناريوهات متفائلة قد لا تتحقق.

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