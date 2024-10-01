صناديق الاستثمار في الايثيريوم تكسر سلسلة الخسائر بتدفقات قدرها 87 مليون دولار: التفاصيل هنا

شهدت صناديق الاستثمار في الايثيريوم نهاية لسلسلة خسائر استمرت خمسة أسابيع، حيث سجلت تدفقات بقيمة 87 مليون دولار، وهو أول تدفق كبير منذ أغسطس.

جاء هذا الانتعاش وسط ارتفاع عام في منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية، التي شهدت تدفقات بلغت 1.2 مليار دولار للأسبوع الثالث على التوالي.

تُعزى هذه التدفقات إلى التوقعات الإيجابية بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة إجمالي الأصول تحت الإدارة بنسبة 6.2٪.

على الرغم من ذلك، سجلت أحجام التداول انخفاض طفيف بنسبة 3.1٪.

فيما يخص منتجات الاستثمار في البيتكوين، فقد استحوذت على مليار دولار من التدفقات الأسبوعية، في حين سجلت منتجات الاستثمار في سولانا تدفقات خارجة بقيمة 4.8 مليون دولار.

كما شهدت اللايت كوين والريبل تدفقات واردة صغيرة، بينما واجهت عملة بينانس BNB تدفقات خارجة بقيمة 1.2 مليون دولار.

إقليميا، جذبت الولايات المتحدة 1.2 مليار دولار من التدفقات نحو منتجات الاستثمار في العملات الرقمية، فيما سجلت ألمانيا والبرازيل تدفقات خارجية أكبر من غيرها.

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