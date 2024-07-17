منصة الموسيقى اللامركزية Tune.FM تستهدف عشاق العملات المشفرة

تقدم منصة Tune.FM بالتعاون مع Space Blue تجربة جديدة تربط بين عالم الموسيقى وتقنية البلوكشين.

تهدف هذه الشراكة إلى تغيير كيفية إنشاء الموسيقى وتوزيعها واستهلاكها، وذلك عبر استخدام منصة Tune.FM اللامركزية لبث الموسيقى وتقنيات التشفير والفضاء من Space Blue.

توفر هذه الشراكة للفنانين فرصة للتواصل المباشر مع جمهورهم، وتحقيق إيرادات مباشرة من المعجبين، وإمكانية ترك بصمة في التاريخ عبر كبسولات زمنية ترسل إلى الفضاء.

يمثل هذا التعاون بين Tune.FM وSpace Blue تقاطع فريد بين التكنولوجيا والثقافة، ويوفر طرق مبتكرة لتجربة الموسيقى وامتلاك الأصول الرقمية.

تسمح الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) للموسيقيين بترميز أعمالهم كأصول رقمية يمكن للمعجبين امتلاكها وتداولها على منصة Tune.FM، مما يعزز الربط المباشر بين الفنانين ومعجبيهم.

تقدم منصة Tune.FM حلول لمشاكل حقوق ملكية الموسيقى عبر تقنية البلوكشين، مما يضمن حصول الفنانين على نصيب عادل من الأرباح وإزالة الوسطاء.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز Space Blue المسؤولية الاجتماعية من خلال الشراكات والمزادات الخيرية، مما يتيح للفنانين والمعجبين إحداث تأثير إيجابي أثناء الاستمتاع بالموسيقى.

تمثل المقتنيات الرقمية الحصرية رابط أعمق بين المبدعين ومعجبيهم، حيث توفر تجارب فريدة لا يمكن تكرارها.

تسمح منصة Tune.FM بامتلاك وتداول هذه المقتنيات بشكل آمن ودون خوف من التلاعب أو الخسارة، مما يجعلها شكل جديد من تبادل القيمة الثقافية.

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