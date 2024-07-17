“كريغ رايت” يواجه اتهامات بالحنث باليمين لادعائه بأنه مخترع البيتكوين

“كريج رايت” شخصية مثيرة للجدل في سوق الكريبتو وهو عالم كمبيوتر أسترالي سبق له وأن أدعى بأنه هو مبتكر البيتكوين المعروف باسم “ساتوشي ناكاموتو”.

مؤخرا وجهت له تهم تتعلق بالحنث باليمين وتزوير المستندات من قبل المدعين البريطانيين.

إحالة قضية “رايت“ إلى النيابة العامة:

كشف حكم جديد في قضية تحالف براءات الاختراع المشفرة المفتوحة (COPA) ضد “رايت” أن قاضي المحكمة العليا، “جيمس ميلور”، أحال سوء سلوك رايت إلى النيابة العامة الملكية (CPS) للنظر في اتهامه بالحنث باليمين بسبب تقديم شهادة زور أثناء المحاكمة.

وجد القاضي “ميلور” أن “رايت” كذب لتعزيز ادعائه بأنه “ساتوشي ناكاموتو” أثناء المحاكمة.

رغم أن “رايت” أصر لسنوات على أنه كتب الورقة البيضاء الخاصة بالبيتكوين، فقد حكم القاضي بأن ادعاءاته كانت غير صحيحة في مارس الماضي.

رفعت COPA دعوى قضائية ضد “رايت” لإثبات أنه ليس “ساتوشي ناكاموتو” ولمنعه من مقاضاة مطوري البيتكوين والكيانات ذات الصلة التي رفضت ادعاءاته.

منذ عام 2019، شن “رايت” حرب قانونية ضد العديد من المطورين في محاولة لإسكات انتقاداتهم والحصول على ملكية شبكة البيتكوين.

بعد حكم القاضي في القضية، تم تقديم حكم مكتوب بعد شهرين بإدانة “رايت” بتهمة التزوير على نطاق واسع.

حكم القاضي “ميلور” بأن “رايت” كذب بشكل متكرر لدعم ادعائه بأنه مبتكر البيتكوين.

ونتيجة لذلك، أشار القاضي ميلور إلى أن القضية تستحق الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات جنائية محتملة.

كتب القاضي “ميلور”:

ليس لدي أدنى شك في أنني يجب أن أحيل الأوراق ذات الصلة في هذه القضية إلى النيابة العامة للنظر فيما إذا كان ينبغي بدء محاكمة ضد الدكتور “رايت” بسبب شهادة الزور بالجملة وتزوير المستندات و/أو ما إذا كان ينبغي إصدار أمر بالقبض عليه و/أو طلب تسليمه من أي مكان يوجد فيه الآن.

في الوقت الذي تم فيه إحالة القضية إلى النيابة العامة، أصدر القاضي “ميلور” أوامر قضائية ضد “رايت”.

لمدة ستة أشهر، يجب على “رايت” نشر إشعار المحكمة على موقعه الإلكتروني وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي مثل “Slack” و”X”.

بالإضافة إلى ذلك، يحظر عليه متابعة أي إجراءات قانونية أخرى في هذه القضية أو التهديد بالانخراط في إجراءات قانونية كما فعل في الماضي.

اقرأ أيضا:

ترقب إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للإيثيريوم خلال الساعات القادمة؟

صندوق ETF البيتكوين التابع لشركة “BlackRock” يسجل إنجاز غير مسبوق!